ترامب غير منزعج من إطلاق كوريا الشمالية "بعض الأسلحة الصغيرة"

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن كانت لديه مخاوف بشأن الإطلاقات الصاروخية الأخيرة من كوريا الشمالية.

وغرد "ترامب" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه واثق من أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سوف يفي بوعوده التي قطعها للولايات المتحدة.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Bidan a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019

وقال: "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت بعضا من إدارتي وغيرهم، عكسي أنا، إذ لدي ثقة في أن الرئيس كيم جونغ أون سوف يفي بوعده لي".

ويتواجد ترامب حاليا في اليابان في زيارة رسمية.

© REUTERS / Jim Young جون بولتون: كوريا الشمالية تخرق "الحظر"

وأجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 4 و9 مايو/أيار الجاري، بحسب "وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى أنها اختبرت صاروخا يشبه الصاروخ الروسي "إسكندر"، الذي يمكنه التحليق على ارتفاعات شاهقة ويمكنه حمل رؤوس نووية.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير المنصرم، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.