رغم العقوبات... منطقة اقتصادية إيرانية صادراتها تصل إلى 1.6 مليار دولار

قال المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الفارسي إن صادرات المنطقة العام الماضي وصلت إلى 1.6 مليار دولار.

وأكد المدير التنفيذي، خلج طهراني، إن الصادرات بلغت أكثر من 5 ملايين طن، حسب وكالة الأنباء "إرنا".

© AP Photo / إيران: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران

وقال طهراني، إن المنتجات التصديرية لمنطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة تشمل مختلف أنواع الصلب والألمنيوم.

وتابع خلج طهراني، أن منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية تعد منطقة استراتيجية بالنسبة لاقتصاد إيران بسبب بنيتها التحتية الجيدة.

ونشر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نص وثيقة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، التي دخلت حيز النفاذ ونشرت الوثيقة في قاعدة البيانات الإلكترونية للسجل الاتحادي، ومن المقرر نشرها رسميا.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد أعلن في وقت سابق، أن الوزارة تعتزم إدراج 700 شركة وشخص من إيران في قائمة العقوبات، وتشمل العقوبات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام، التي لها علاقة ببنك إيران المركزي.