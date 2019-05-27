مقتل مسؤول أمني إيراني في إطلاق نار على دورية شرطة غربي البلاد

قتل مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، أمس الأحد، في حادث إطلاق نار في مدينة إسلام آباد غربي البلاد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن مساعد قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة كرمانشاه (غرب ايران)، العقيد محمد رضا آموئي، أعلن مقتل رئيس شرطة التحريات في مدينة إسلام آباد غرب، النقيب كوروش حاجي مرادي.

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وقال العقيد آموئي إن "دورية لشرطة التحريات بقيادة الشهيد حاجي مرادي كانت تتجول في المدينة في سياق مهامها لتوفير الأمن للمشاركين في مراسم إحياء ليلة القدر".

وأضاف أن "الدورية اشتبهت في سيارة في حي جهاد التابع لمدينة إسلام آباد غربي إيران حيث أصدرت الإيعاز لها بالتوقف، إلا أن عناصر السيارة بادروا إلى إطلاق النار على الدورية ما أدى إلى إصابة النقيب حاجي مرادي واحد أفراد الدورية".

وقال إنه "وبعد نقلهما على الفور إلى المستشفى استشهد النقيب حاجي مرادي بسبب إصابته البالغة".

وذكر مساعد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه أن جهودا حثيثة تبذل الآن من قبل هذه القوى للقبض على الفاعلين لينالوا جزاءهم العادل.