الصين تبني قمرا صناعيا لأثيوبيا

وذكرت أن "المدير العام لمعهد علوم الفضاء والتكنولوجيا، سولومون بيلاي، ونائب رئيس شركة صينية لصناعة الصواريخ وقعا اتفاقا في أديس أبابا".
وأفادت الإذاعة، نقلا عن وزارة الابتكار والتكنولوجيا، بأن "القمر الصناعي سوف يقوم ببنائه خبراء صينيون وأثيوبيون اعتمادا على المواد الخام المحلية بنسبة 50 بالمئة".
#إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي من #الصين في سبتمبر— العين الإخبارية (@alain_4u) March 19, 2019
رابط الخبر | https://t.co/yVhYxJCfuD pic.twitter.com/V7cd1SyVWS
ومن المقرر أن يتم إطلاق قمر الاتصالات الأول المصمم بشكل مشترك بين البلدين في الفضاء في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، بحسب الوزارة.
ويصل حجم الاستثمارات الصينية في أثيوبيا إلى نحو 4 مليارات دولار.
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