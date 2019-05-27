أول مسلم يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا (فيديو)

أعلن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، ترشحه لمنصب رئيس وزراء البلاد وزعامة حزب المحافظين، بعد أيام من إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي نيتها الاستقالة أوائل الشهر المقبل.

© REUTERS / Toby Melville السباق يحتدم بين الساعين لخلافة ماي في بريطانيا... وجونسون يملك الحظ الأوفر

القاهرة — سبوتنيك . وقال جاويد في مقطع فيديو نشر عبر صفحته على "تويتر"، "أنا أترشح لمنصب زعيم المحافظين ورئيس الوزراء".

وتابع جاوي، "رسالتي ببساطة هي إعادة بناء الثقة وإيجاد الوحدة وخلق فرص جديدة لبلدنا".

وأضاف جاويد، "كما أظهرت نتائج الأمس (التصويت في الانتخابات الأوروبية)، ينبغي علينا التحرك وتنفيذ عملية بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لضمان تجدد الثقة في ديمقراطيتنا".

وجاويد هو مصرفي سابق وأحد مؤيدي الأسواق الحرة. شغل عددا من المناصب في الحكومة وحقق نتائج طيبة في استطلاعات لآراء أعضاء الحزب. وهو من أصل باكستاني. ويعلق جاويد في مكتبه صورة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر، حسب "رويترز".

I’m standing to be the next leader of @Conservatives & Prime Minister of our great country. We need to restore trust, bring unity and create new opportunities across the UK. First and foremost, we must deliver Brexit. Join @TeamSaj to help me do just that #TeamSaj pic.twitter.com/qfH1lLNusQ — Sajid Javid (@sajidjavid) May 27, 2019

وصوت جاويد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 لكنه كان يعتبر في السابق من المشككين في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل الشهر المقبل مما أطلق شرارة سباق على المنصب من المرجح أن يسعى من سيفوز به إلى انفصال أكثر حسما مع الاتحاد الأوروبي.