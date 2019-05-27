مؤسس هواوي: سأرفض أي رد انتقامي ضد "أبل"

قال رين تشنغ في، مؤسس شركة "هواوي تكنولوجيز" ورئيسها التنفيذي، إنه سيعارض أية خطوة صينية، ضد شركة "أبل" الأمريكية، ردا على العقوبات، التي أعلنت واشنطن فرضها على شركته.

وقررت وزارة التجارة الأمريكية، قبل أيام، إلزام الشركات الأمريكية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أية منتجات لشركة "هواوي" الصينية، بينما أوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع " هواوي " بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، وهو ما يفقدها إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.

وقال تشنغ في، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين 27 مايو/ أيار، إنه لا يرجح أن يكون هناك ردا من بكين يستهدف شركة "أبل" الأمريكية، مشيرا إلى أنه سوف يحتج على أية خطوة انتقامية صينية ضد الشركة الأمريكية.

وأوضح: "الرد الصيني على "أبل" لن يحدث أولا، وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأضاف: "تعلمت القيادة من شركة "أبل"، هي في مكانة المعلم بالنسبة لي. كيف يقف التلميذ في وجه معلمه. لن يحدث ذلك أبدا".

وكشف مؤسس "هواوي" أن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها.

Billionaire Huawei founder defiant in face of existential threathttps://t.co/2QbH1r85fn pic.twitter.com/5X4gj7dlKV — Hindustan Times (@htTweets) May 27, 2019

وأضاف "لكن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس".