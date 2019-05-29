خامنئي: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة على قدرتنا العسكرية

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على قدراتها العسكرية".

© AP Photo / Julie Jacobson رغم عدم تلقيها دعوة... إيران تفاجئ السعودية بشأن قمة مكة

طهران — سبوتنيك . وقال خامنئي خلال استقباله أساتذة ونخب الجامعات الإيرانية: "إن الرد على ضغوط الولايات المتحدة يكون بممارسة الضغط عليها، وهذا الضغط ليس عسكريا كما يدعون، وإنما بتقليص تعهدات إيران في الاتفاق النووي "، وذلك حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وتابع خامنئي: "الضغوط التي تمارسها إيران على الولايات المتحدة ليست عسكرية كما تدعي واشنطن ولكن إذا لزم الأمر يمكن ممارسة ضغطا عسكريا أيضا"، مضيفا أن "استراتيجية واشنطن ليس التفاوض وإنما الضغط".

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.