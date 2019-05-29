خامنئي: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة على قدرتنا العسكرية

وتابع خامنئي: "الضغوط التي تمارسها إيران على الولايات المتحدة ليست عسكرية كما تدعي واشنطن ولكن إذا لزم الأمر يمكن ممارسة ضغطا عسكريا أيضا"، مضيفا أن "استراتيجية واشنطن ليس التفاوض وإنما الضغط".
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.
خبير إيراني يتحدث عن رضوخ ترامب أمام طهران— RT Arabic (@RTarabic) May 27, 2019
رابط الحلقة: https://t.co/IwUyDj5WHD#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/4sMAN1xnCX
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.
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