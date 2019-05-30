ترامب يتحدث عن "الهجوم العظيم"

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عما وصفه بـ"أعظم هجوم في التاريخ"، كما وصف الفترة الماضية من رئاسته بـ"العامين المظلمين".

اعتبر ترامب، أن ما تعرض له من خصومه الديمقراطيين، يمثل أعظم هجوم يتعرض له رئيس في التاريخ.

The Greatest Presidential Harassment in history. After spending $40,000,000 over two dark years, with unlimited access, people, resources and cooperation, highly conflicted Robert Mueller would have brought charges, if he had ANYTHING, but there were no charges to bring! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

ويواجه الرئيس الأمريكي الحالي، المنتمي للحزب الجمهوري، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، وهي الاتهامات، التي ظل ترامب ينفيها خلال العامين الماضيين، حتى صدور "تقرير مولر"، الذي نفى وجود علاقة بين ترامب وروسيا.

وكتب ترامب، على "تويتر": "تعرضت لأكبر هجوم في التاريخ، وبعد إنفاق 40 مليون دولار، خلال عامين مظلمين، وقدرة غير محدودة للوصول إلى المعلومات، لم يتوصل المحقق روبيرت مولر، لأي اتهامات يمكن توجيهها".

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax…And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

وروبرت مولر، هو المحقق الخاص بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وخلص في تقريره، الذي قدمه للكونغرس في مارس / أذار الماضي، إلى أنه لم يحدث تآمر بين حملة دونالد ترامب الانتخابية وموسكو، بحسب "بي بي سي".

وقال ترامب في تدوينة أخرى: "روسيا، روسيا، روسيا!. هذا كل ما كنا نسمعه خلال مطاردة وهم التآمل مع روسيا"، مضيفا: "اختفت كلمة روسيا من أحاديثهم، الآن، لأنهم لم يثبتوا مزاعمهم بشأن مساعدتها لي في الانتخابات".

….say he fought back against this phony crime that didn’t exist, this horrendous false accusation, and he shouldn’t fight back, he should just sit back and take it. Could this be Obstruction? No, Mueller didn’t find Obstruction either. Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

وتابع: "مزاعم التآمر مع روسيا، كانت جريمة غير موجودة، واتهام زائف، كان الديمقراطيون وشركاؤهم يريدونني أن أكتفي بالصمت، ولا أرد على تلك الجريمة بعدما أثبتت التحقيقات أنها كانت مزيفة".

ويوجه ترامب انتقادات حادة للديمقراطيين، خاصة بعدما لخص تقرير مولر، ما توصلت إليه تحقيقات أجريت على مدار نحو عامين، وشملت بعض المساعدين السابقين المقربين من ترامب، وأشار إلى أنه لم يثبت وجود أي تواصل من ترامب أو المقربين منه مع روسيا بشأن الانتخابات عام 2016".