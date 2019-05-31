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14:04 31 مايو/ أيار 2019
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    مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في لندن

    محقق في الأمم المتحدة: مؤسس "ويكيليكس" تعرض لتعذيب نفسي

    © REUTERS / Peter Nicholls
    العالم
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    قال محقق مختص بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس يعاني من "التعذيب النفسي" نتيجة تعرضه لحملة تشويه من وسائل إعلام وقضاة وساسة بارزين.

    وعبر نيلز ميلتسر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، الذي زار أسانج في سجن خاضع لحراسة مشددة في لندن يوم التاسع من مايو/ أيار، عن قلقه بشأن الاتهامات الجديدة التي توجهها الولايات المتحدة لأسانج وجدد مناشدته بعدم ترحيله.

    احتجاجات مؤيدي أسانج أمام المحكمة في بريطانيا
    © Sputnik .
    أسانج في"غوانتانامو بريطانيا" وسط احتجاجات مؤيديه في لندن
    ونقلت وكالة "رويترز" عن جاريث بيرس، محامي أسانج، قوله إن موكله كان مريضا جدا أمس الخميس، مما حال دون مثوله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجن بريطاني أمام جلسة لنظر طلب مقدم من الولايات المتحدة لترحيله.

    وأسانج محتجز في مستشفى السجن.

    وقال ميلتسر في بيان: "على مدى سنوات، تعرض السيد أسانج عمدا لأشكال حادة من المعاملة أو العقاب القاسي أو غير الإنساني أو المهين والتي لا يمكن وصف آثارها التراكمية إلا بالتعذيب النفسي".

    وأضاف البيان أن ميلتسر، أستاذ القانون السويسري والخبير المستقل، زار السجن برفقة خبيرين طبيين متخصصين في فحص الضحايا المحتملين للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وأضاف أنهم تحدثوا مع أسانج على انفراد وأجروا "تقييما طبيا شاملا".

    وقال ميلتسر: "من الجلي أن صحة السيد أسانج تضررت بشدة بسبب البيئة التعسفية شديدة العداء التي تعرض لها على مدى أعوام كثيرة".

    وأضاف: "إلى جانب اعتلال صحته البدنية بدت على السيد أسانج جميع أعراض التعرض المطول للتعذيب النفسي الذي يشمل الإجهاد الشديد والقلق المزمن والصدمة النفسية الشديدة".

    وأكمل: "أشد مخاوفي الآن هو أنه في الولايات المتحدة، سيواجه السيد أسانج خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حريته في التعبير وحقه في محاكمة عادلة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة".

    وقال: "منذ (2010) كانت هناك حملة شعواء من الترهيب والتشويه والمضايقات العلنية ضد السيد أسانج، ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما أيضا في المملكة المتحدة والسويد وفي الآونة الأخيرة الإكوادور".

    وأشار إلى تقارير صحفية ومنشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية كبيرة وقضاة مشاركين في القضية لم يحدد هوياتهم.

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    الكلمات الدلالية:
    ويكليكس, جوليان أسانج, الإكوادور, بريطانيا
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