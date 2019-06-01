مهندس ساخط... الكشف عن هوية منفذ جريمة إطلاق النار في فرجينيا

قالت الشرطة اليوم السبت إن المسلح الذي قتل 12 شخصا في مبنى للإدارة المحلية بمدينة فرجينيا بيتش الأمريكية قبل أن يلقى حتفه في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن مهندس ساخط بإدارة المدينة وزميل معظم الضحايا.

وحسب "رويترز" ذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي أن جميع الضحايا كانوا موظفين بالإدارة المحلية في فرجينيا بيتش باستثناء واحد كان متعاقدا يطلب تصريحا. وأصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة.

وقال جيمس سيرفيرا قائد شرطة فرجينيا بيتش في المؤتمر إن المسلح دواين كرادوك كان يعمل في إدارة المرافق العامة بالمدينة منذ نحو 15 عاما.

وقالت الشرطة إنه استخدم مسدسا من عيار 45 مجهز بكاتم صوت وعدة خزن للطلقات مضيفة أنها ضبطت أسلحة أخرى في مكان الحادث وفي منزل المسلح.

وأوضح قائد الشرطة أن المسلح أطلق النار "على الفور وبشكل عشوائي" على ضحاياه لكنه رفض التعليق على الدوافع المحتملة للهجوم.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن كرادوك يبلغ من العمر 40 عاما وليس له أي سجل جنائي خطير.

Officials identify 12 victims of Virginia Beach shooting, who were killed after a gunman opened fire at a municipal building.



All but one of the victims were employees of the city, according to city manager Dave Hansen. https://t.co/7HRVQrmDBg pic.twitter.com/KA7WiBSQtZ — CNN (@CNN) June 1, 2019

وهذا أسوأ حادث إطلاق نار يؤدي لسقوط ضحايا في الولايات المتحدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018 عندما قتل مسلح 12 شخصا في حانة في لوس انجليس ثم انتحر.

ووصف الناجون من الحادث الذي وقع أمس الجمعة مشاهد مروعة مع سماع دوي إطلاق النار وهرولة الموظفين للاحتماء من الرصاص.

وقال سيرفيرا إنه سيذكر اسم المسلح مرة واحدة فقط لأن سلطات المدينة تريد التركيز على الضحايا.

وأضاف أن من بين المصابين ضابط انقذته سترته الواقية.