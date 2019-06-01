كوربين يتهم ترامب بالتدخل في شؤون بريطانيا

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا اليوم السبت إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أيد فيها بوريس جونسون، الأوفر حظا بتولي زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الحكومة، "تدخل غير مقبول" في الشؤون البريطانية.

وحسب "رويترز" فإنه في مقابلة مع صحيفة صن البريطانية قبيل زيارته الرسمية لبريطانيا التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ الاثنين، قال ترامب عن وزير الخارجية البريطاني السابق "أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية . أرى أنه سيكون ممتازا".

وأوضح كوربين أن نوابا آخرين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين سعوا أيضا لكسب دعم ترامب باستثناء وزير البيئة مايكل جوف الذي انتقد موقف الرئيس الأمريكي من إيران.

وقال كوربين، الذي رفض دعوة لحضور مأدبة رسمية مع ترامب خلال الزيارة "إن محاولة الرئيس ترامب لتحديد من سيكون رئيس وزراء بريطانيا القادم تدخل غير مقبول بالمرة في ديمقراطية بلادنا".

وأضاف في بيان اليوم السبت "رئيس الوزراء القادم لن يختاره الرئيس الأمريكي ولا 100 ألف عضو بحزب المحافظين بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة".

وبعد فشلها في ثلاث محاولات هذا العام لدفع البرلمان للموافقة على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أيام إنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين الحاكم يوم السابع من يونيو/ حزيران مما يمهد الطريق للمنافسة على خلافتها.

I don’t like the word tolerance.



I don’t tolerate somebody. I respect somebody, I work with somebody, I love somebody.



I don’t like the idea I’ve got to tolerate them because they’re a different faith. No, respect is a much better way.#LabourRoots pic.twitter.com/brw7SdNxjU — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 1, 2019

وحتى الآن، قال 12 عضوا في البرلمان إنهم سيترشحون لقيادة الحزب.

وكان ترامب أثنى على جونسون خلال زيارة لبريطانيا في يوليو/ تموز 2018 وقال إنه يعتقد أنه يملك المهارات اللازمة لكي يكون رئيسا للوزراء، وذلك بعد وقت قصير من استقالة جونسون من منصب وزير الخارجية احتجاجا على تعامل ماي مع ملف الانفصال.

ولم يعلق جونسون، الذي قال إنه مستعد لتنفيذ الانفصال بدون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، على تصريحات ترامب الأخيرة.

كما أثنى ترامب على وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، وهو مرشح أيضا لرئاسة حزب المحافظين، لتعهده بزيادة الانفاق الدفاعي البريطاني.

ويصل ترامب إلى بريطانيا يوم الاثنين في زيارة دولة تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث كما سيشارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في فرنسا وسيقوم بزيارة لأيرلندا.

وزيارة الدولة هذه هي الثالثة فقط لرئيس أمريكي إلى بريطانيا.