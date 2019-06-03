الحرس الثوري والجيش الإيراني يصدران بيانين مختلفين بشأن تهديدات أمريكا

أكد الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه سيرد بشكل ساحق على أي تهديد يتعرض له نظام الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة و"أذنابها في المنطقة".

وقال الجيش الإيراني، في بيان بمناسبة ذكرى وفاة الخميني: "في ظل لجوء الأعداء إلى استخدام الحد الأقصى من الضغوط، فإننا مستعدون للدفاع عن إيران في مواجهة أي عدوان".

بدوره أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أنه رغم المؤامرات التي تحاك ضد إيران بشكل مستمر، فإنها "عازمة على اجتياز العقوبات الظالمة"، وذلك حسب وكالة " مهر " الإيرانية.

وأضاف أن "خطاب الثورة بات ينتشر في كل العالم، والقوة الإسلامية بدأت تشكل قطبا في هندسة القوى العالمية".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا لافتا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران.