ترامب يكشف أهم تهديدات العصر

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عقد اليوم الثلاثاء، عن أحد أعظم تهديدات العصر.

وقال ترامب:

"من بين التهديدات الرئيسية التي تواجه بلداننا تطوير الأسلحة النووية وانتشارها. وقد يكون هذا الأمر من أخطر التهديدات."

بالإضافة إلى ذلك، صرح ترامب مرة أخرى أن واشنطن لن تسمح بظهور أسلحة نووية في طهران.

وفي وقت سابق، وجهت الولايات المتحدة دعوة جديدة لجمهورية إيران الإسلامية لبدء حوار "بلا شروط مسبقة"، لكن دون التخلي عن عقوباتها بحق طهران.

وانسحبت إيران من بعض الالتزامات في الاتفاق النووي بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكان الاتفاق النووي يهدف إلى الحد من طموح إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، ولكن التوتر بين واشنطن وطهران ازداد حدة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.