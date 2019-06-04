طهران تعول على زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى إيران

عبر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده بأن تثمر زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى الجمهورية الإسلامية الأسبوع المقبل، في خفض التوترات في المنطقة.

طهران — سبوتنيك. وقال عراقجي لقناة "أن أيتش كي" اليابانية: "اليابان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، قادرة على تصحيح فهم واشنطن تجاه الظروف الراهنة في المنطقة والعالم".

وتابع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني "رئيس الوزراء الياباني سيصل إلى طهرن يوم الأربعاء 12 حزيران/ يونيو المقبل، وسيبقى يومين في طهران يلتقي خلالهما القادة في بلادي، وسيلتقي يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، برئيس الجمهورية حسن روحاني، ويوم14 حزيران/ يونيو، سيلتقي بقائد الثورة أية الله علي خامنئي".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد ذكرت قبل نحو أسبوع أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيبحث خلال زيارة قريبة إلى إيران مع المسؤولين في هذا البلد التوترات الأخيرة بين إيران وأمريكا.

وتعتبر اليابان مشترياً رئيسياً للنفط الإيراني على مدى عقود، لكن لم يزر أي رئيس وزراء ياباني إيران منذ عام 1978.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد التقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في 23 يناير/ كانون الثاني على هامش منتدى دافوس للاقتصاد العالمي الرابع والأربعين الذي عقد في سويسرا.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي — 52"، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/ مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.