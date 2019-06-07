المكسيك ترضخ للتهديدات الأمريكية... وتعلن نشر الحرس الوطني على الحدود

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، يوم الخميس، "إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال إيبرارد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، "أوضحنا أن هناك 6000 فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك، وفقا لرويترز.



وأضاف أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر اليوم الجمعة. البيت الأبيض: متمسكون بمهلة الاثنين لسريان الرسوم الجمركية على المكسيك

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم الخميس، إن ترامب متمسك بموقفه بأنه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، بحلول يوم الاثنين، أو مواجهة رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة في بيان "في هذا الوقت مازلنا نتحرك قدما نحو الرسوم الجمركية"، وفقا لرويترز.

وكانت ساندرز تعقب على تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية بينما يجري البلدان محادثات للتوصل إلى اتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو / حزيران المقبل، بسبب ماوصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في أكتوبر / تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها".

وأضاف ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الجمعة 31 مايو / أيار: "تعاون المكسيك السلبي في السماح بهذا التوغل الجماعي يشكل تهديدا طارئا وغير عادي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة."

وكان ترامب قد غرد قائلا، إن حرس الحدود أوقف 1036 مهاجرا غير شرعي على الحدود مع المكسيك قرب مدينة إلباسو فجر الخميس، مرفقا تغريدته بمقطع فيديو.

وأردف: "المكسيك لديها قوانين قوية للغاية للهجرة ويمكنها بسهولة وقف التدفق غير القانوني للمهاجرين، بما في ذلك عن طريق إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".