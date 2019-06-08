نتنياهو يطالب شينزو آبي بالضغط على إيران

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا بنظيره الياباني شينزو آبي، وذلك قبل أيام قليلة من زيارة الأخير إلى إيران ضمن جهود طوكيو للحد من التوتر بين طهران وواشنطن.

وبحسب ما نشر الحساب الرسمي لنتنياهو على "تويتر"، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لصد عدوانها في المنطقة".

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه الذي أطلعه على زيارته المرتقبة إلى إيران.



رئيس الوزراء نتنياهو أوضح بأنه يجب مواصلة الضغط على إيران بغية سد عدوانها في المنطقة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 7, 2019

​كما ذكر أن الزعيمين، خلال الاتصال الذي جرى أمس الجمعة، أعربا عن رضاهما للتحسن الملموس الذي طرأ على العلاقات بين البلدين والتزايد الهائل في حجم الاستثمارات اليابانية بإسرائيل.

هذا وأعرب الزعيمان عن رضاهما

من التحسن الكبير الذي طرأ في العلاقات بين البلدين ومن التزايد الهائل الذي حدث في حجم الاستثمارات اليابانية في إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 7, 2019

​ومن المتوقع أن يصل آبي إلى طهران الأربعاء المقبل في زيارة تستغرق يومين للقاء قادتها، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي في إطار جهود طوكيو للوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود.