روحاني: على أوروبا مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية بالوفاء بتعهداتها وفق الاتفاق النووي، لمواجهة ما وصفه بــ "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي" ضد إيران، مؤكدا أن أمن المنطقة لن يتحقق أبدا من خلال ممارسة الضغوط على طهران.

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن "أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران"، حسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف روحاني "على أوروبا أن تواجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران وتفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي"، مواصلا "للأسف لم نشاهد أي رد فعل مناسب ومسؤول من قبل أوروبا أمام إجراءات أمريكا هذه".

ووصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء أمس إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي-52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.