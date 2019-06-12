وزير الدفاع التركي: نجهز ردا مناسبا على رسالة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة حول "إس-400"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تجهز ردا مناسبا على رسالة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان المتعلقة بمنظمة صواريخ "إس- 400" التي تشتريها تركيا من روسيا، مؤكدا أنه يعتبر أسلوب الرسالة لا يناسب روح التحالف بين البلدين.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار قوله اليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران، إن "الأسلوب الذي استخدمه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة شاناهان في رسالته لا ينسجم مع روح التحالف ونجهز الرد المناسب".

وأضاف أكار "سألتقى شاناهان في بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو"، وننتظر من حلفائنا الإبقاء على تعهداتهم ومسؤوليتهم.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في وقت سابق بأنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد قال في وقت سابق، إن جدول تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس —400" إلى تركيا مستمر كما هو مخطط له، مستبعدا تقارير التأجيل.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.