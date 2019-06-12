روحاني: الأمريكيون خفضوا من تصريحاتهم "الهوجاء" وتراجعوا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن المسؤولين الأمريكيين خفضوا قليلا من تصريحاتهم التي وصفها بـ"الهوجاء"، مشيرا إلى أن "طهران ستجلبهم إلى طاولة المفاوضات".

وقال روحاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، إن "الأمريكيين خفضوا قليلا من تصريحاتهم الهوجاء، وترجعوا عن تصريحاتهم، وسوف يتراجعون أكثر حيث يجب عليهم أن يدركوا خطأهم"، وذلك حسب وكالة " مهر " الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "سوف نجبرهم على العودة إلى طاولة الحق والعدل والمفاوضات، وسوف نجبرهم أن يفهموا أن طريقهم خاطئ".

وأكد الرئيس الإيراني، أن الضغوط الأمريكية على الشعب الإيراني بلغت نهايتها، مشددا على أن واشنطن من الآن فصاعدا فقدت قدرتها على التهديد.

وقال روحاني إن "الضغوط الأمريكية ضد الشعب الإيراني بلغت نهايتها، وواشنطن من الآن فصاعدا ستفقد القدرة على التهديد".وأضاف "في بعض الأوقات نحن نقول إن أمريكا أخطأت واتخذت طريق خاطئ، وفي وقت آخر تأتي دولة أوروبية حليفة للولايات المتحدة وتقول أن أمريكا أخطأت هذا أمر مهم"، موضحا "عندما استقبلت وزير الخارجية الألماني قال لي أن من يعرف إيران وتاريخها يعلم جيدا أن الضغوط الأمريكية لن يكون لها أي تأثير على الشعب الإيراني، وهذا افتخار تاريخي لنا".