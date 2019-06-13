بوتين: العلاقات بين روسيا وأمريكا متدهورة من أسوأ إلى أسوأ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متدهورة وتزداد من أسوأ إلى أسوأ.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية "مير": إن "العلاقات متدهورة (بين روسيا والولايات المتحدة) وأصبحت من أسوأ إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت خلال الأعوام الأخيرة عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات".

وكانت واشنطن أعلنت، في 21 مايو/أيار الماضي، توسيع قائمة عقوباتها ضد موسكو وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية تدابير تقييدية ضد مصنع "أفانغارد" في موسكو، ومكتب تصميم صناعة الآلات في مدينة تولا، ومركز التدريب لإعداد المتخصصين في قوات الصواريخ بمدينة غاتتشينا.

العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية".