بوتين: العلاقات بين روسيا وأمريكا متدهورة من أسوأ إلى أسوأ

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية "مير": إن "العلاقات متدهورة (بين روسيا والولايات المتحدة) وأصبحت من أسوأ إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت خلال الأعوام الأخيرة عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات".
العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية".
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