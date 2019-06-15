الرئيس الأوكراني يعرب عن ثقته من إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع عائلات البحارة الأوكرانيين الذين تم احتجازهم بحادث مضيق كيرتش لانتهاكهم الحدود الروسية عن ثقته من إطلاق سراحهم الوشيك والعودة إلى الوطن.

كييف — سبوتنيك . ونقل المكتب الصحفي للرئاسة عن زيلينسكي ، قوله:" نحن على ثقة من أن الخطوات التي نتخذها الآن ستمنحنا قريبًا الفرصة لإعادة البحارة ".

يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش. وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.

وقد وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما قامت به سفن البحرية الأوكرانية بالاستفزاز.