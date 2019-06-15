كشف خصائص طائرة سرية أمريكية (صور)

في هذه الأيام من الصعب جدا أن تحمي أي تطور من الكاميرات وتحفظه في سرية تامة خصوصا إذا كان هذا التطور طائرة وتحتاج إلى اختبارها في الخارج، فقبل عامين تمت مراقبة طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لم ير أحد لها مثيل من قبل، والأغرب تم اختبارها من دون وجود أي أفراد من الجيش والمعنى أن الطائرة مخصصة للمدنيين.

وتم تطوير الطائرة من قبل الشركة "Otto Aviation Group LLC" بإدارة الفيزيائي وليام أوتو، الذي عمل في "روكويل إنترناشونال" لتصنيع قاذفة استراتيجية B-1، وتدعى الطائرة المدنية السرية Celera 500l، ويريد منشئ الطائرة تخفيض استهلاك الوقود إلى عشرة أضعاف، مقارنة بنماذج ذات خصائص متشابهة. في الوقت نفسه، سيصل ارتفاع الطيران إلى حوالي 20 كم، وسرعة الانطلاق 926 إلى كم في الساعة، بحسب مجلة "PopularMechanics".

Someone looking for an ID of an unusual looking aircraft spotted at the Southern California Logistics Airport. https://t.co/83J7RqOpvy pic.twitter.com/eAPrXNwIEf — John Wiseman (@lemonodor) April 16, 2017

ويشبه هيكل نموذج Celera 500l، الرصاصة وله خصائص ديناميكية هوائية ممتازة، ويمتلك محرك ديزل من 12 أسطوانة مع شاحن توربيني متعدد المراحل RED A03.

وسابقا كان من المفترض أنه في المستقبل، يمكن تركيب محركات تجريبية على هذه الطائرة تعمل على مصادر الطاقة البديلة — الكهرباء أو الهيدروجين.

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ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في طائرة Celera 500l هي إمكانية تغيير هندسة الجناح وبالتالي، خصائصها الديناميكية الهوائية، كما يمكن إنشاء قوة إقلاع كبيرة من مطار صغير.

في اللقطات الاختبارية الحديثة، يمكن أن نرى أنه منذ ظهوره العلني الأول، حصلت الطائرة على نهايات للأجنحة ونظامان ضغط الهواء كبيران.

بغض النظر عما إذا كانت Celera 500L تمتلك كل هذه الخصائص حقا، فقد نجحت الشركة في فعل ما لا يصدق وهو الحفاظ على السرية والعودة إلى تلك الأيام عندما أبقت أكبر الشركات تطوراتها في الخفاء.