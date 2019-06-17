إعلام: الشرطة تكشف "إخفاقا أمنيا خطيرا" في المطار الدولي الأكبر بإسرائيل

كشفت الشرطة الإسرائيلية إخفاقا أمنيا خطيرا في المطار الدولي الأكبر في إسرائيل وهو مطار "بن غوريون".

وبحسب قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية، فقد اعتقلت الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ستة أشخاص وأوقفت ثمانية آخرين للاشتباه بهم في تهريب مئات الأشخاص الأجانب إلى داخل إسرائيل وبجرائم تتعلق بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والتآمر من أجل ارتكاب جريمة وتلقي أمور عن طريق الاحتيال.

وعمل المتورطون، كل حسب مهمته، على تهريب مواطنين من جورجيا إلى إسرائيل وذلك خلال فترة طويلة، من مكان سري في مدينة ريشون ليتسيون، جنوبي تل أبيب منذ عام 2017.

ونجحت الشبكة في إدخال مئات المواطنين الأجانب إلى إسرائيل، وربما يصل عددهم إلى أكثر من ألف أجنبي.

وقالت الشرطة إن من بين أعضاء الشبكة المعتقلين والموقوفين عمال لدى سلطة المطارات الإسرائيلية، بعقود عمل مؤقتة، وكانوا يتلقون آلاف الدولارات مقابل تهريب الأجانب إلى إسرائيل.

وتقول الشرطة في بيانها ان أعضاء الشبكة عملوا بطريقة منظمة ومتناسقة على مدار فترة زمنية طويلة، ونجحوا في تجاوز الانظمة الأمنية في المعابر الحدودية في مطار بن غوريون، وتهريب مواطنين من جورجيا إلى داخل إسرائيل دون المرور عبر نقاط مراقبة الجوازات والمعابر كما هو مطلوب بموجب القانون.