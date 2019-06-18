الأمم المتحدة: فرار نحو 300 ألف من العنف في الكونغو يعقد مكافحة إيبولا

وقال مسؤولون محليون، أمس الاثنين، إن 161 شخصا على الأقل قتلوا في إقليم بشمال شرق البلاد خلال الأسبوع الماضي، في عودة على ما يبدو لاشتباكات عرقية بين مجتمعات للمزراعين والرعاة، بحسب شبكة "يورونيوز".
وتخشى المفوضية من أن يمتد التصعيد إلى أجزاء كبيرة من الإقليم وسط أنباء عن أعمال قتل وخطف وعنف جنسي ضد المدنيين، مضيفا أن الحكومة تحاول السيطرة على الاشتباكات.
وقال بالوش إن هناك مخاوف من أن المزيد من الناس سيحاولون البحث عن ملجأ آمن في أوغندا بعبور بحيرة ألبرت في ظل فرار مواطني الكونغو من العنف "واسع النطاق".
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسارفيتش، إن تفشي مرض الإيبولا في الكونغو، والذي انتقل إلى أوغندا الأسبوع الماضي، تسبب في 2168 حالة عدوى منذ أغسطس آب/الماضي منهم 1449 حالة وفاة، ووقعت حوالي 10% من حالات الإصابة والوفيات في إيتوري.
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