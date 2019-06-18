بولتون: بتوجيهات الرئيس... سنواصل دعم الفنزويليين

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن العديد من دول أمريكا اللاتينية شاركت الأمريكيين، في تقديم المساعدات الإنسانية للفنزويليين، في المناطق التي لجأوا إليها.

وكتب بولتون، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء 18 يونيو / حزيران: "نشكر الرجال والنساء، الذي شاركوا بحماسة في تقديم المساعدات الإنسانية للفنزويليين".

We thank the men and women aboard the #USNSComfort for their dedication as they deploy today to provide care for the people of Venezuela and our partners throughout Latin America and the Caribbean. — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 18, 2019

وتابع: "بتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، سنواصل تقديم الخدمات الطبية للفنزويليين، لتخفيف الضغط الذي يتعرضون له، خاصة في الدول التي تستضيفهم"، مضيفا: "تلك الدولة كانت تتميز بالكرم في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

Under the President’s directive, the USNS COMFORT will provide medical assistance, (including medical, surgical, dental, and other needed services) to help relieve pressure on regional health systems, including those countries generously hosting Venezuelan refugee and migrants. — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 18, 2019

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة، منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.