روحاني: إيران لطالما وفرت الحماية لمضيق هرمز

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن تقليص بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي يمثل "الحد الأدنى" من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها طهران بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على بلاده.