أول تعليق من تركيا على تقرير الأمم المتحدة بشأن "مقتل خاشقجي"

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أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عن دعمها لما جاء في تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: "ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها". يتبع…