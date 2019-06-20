أردوغان يستبعد فرض عقوبات أمريكية على أنقرة جراء صفقة "إس- 400"

استبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا جراء إبرامها صفقة لشراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، معلنا اعتزامه مناقشة المسألة مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قريبا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، تداولتها وسائل الإعلام التركية، "سنستلم منظومة إس — 400 في النصف الأول من تموز/يوليو المقبل".

واستبعد أردوغان فرض عقوبات أمريكية على بلاده على أثر تلك الصفقة، محذرا: "تركيا سترد بعقوبات مضادة في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات".

وأضاف: "سأبحث مع ترامب موضوع فرض عقوبات على تركيا خلال لقائي معه على هامش قمة العشرين، وسأقول له: "هل ترى فرض عقوبات أمرا مناسبا؟ وأعتقد أنه سيقول لا".

وكانت بلومبرغ أفادت، نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تفرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "إس-400".

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ووقف صفقة طائرات "إف 35"، إذا حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية، فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن روسيا ستبدأ إرسال أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.