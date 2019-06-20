"أقلعت من دولة عربية"... ظريف يكشف مفاجأة بشأن الطائرة الأمريكية المسيرة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران، اليوم الخميس، أقلعت من دولة عربية.

وأضاف ظريف على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "في الساعة 00:14 أقلعت طائرة مسيرة أمريكية من الإمارات باستخدام تقنية التخفي وانتهكت المجال الجوي الإيراني".

وأوضح، "تم استهدافها في الساعة 04:05… قرب جبل مبارك. لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها".

كما نشر ظريف في التغريدة إحداثيات موقع استهداف الطائرة.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وكان ظريف قد اتهم الولايات المتحدة، في تغريدة سابقة، بالكذب بشأن إسقاط بلاده الطائرة المسيرة في المياه الدولية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

وأجاب ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا".

وأضاف أنه "لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع وإنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".