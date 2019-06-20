إيران تحتج لدى المبعوث السويسري بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية بشأن انتهاك الطائرة

قدمت إيران اليوم الخميس احتجاجا سلمته للمبعوث السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية على ما قالت إنه انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي قبل أن تسقطها القوات الإيرانية.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، قدمت إيران اليوم الخميس احتجاجا للمبعوث السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية على ما قالت طهران إنه انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي قبل أن تسقطها القوات الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قوله للمبعوث "هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بل إن قطعا منها عُثر عليها في مياه إيران الإقليمية".

وكان سفير إيران في الأمم المتحدة قد دعا في رسالة لمجلس الأمن المجتمع الدولي إلى مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء "إجراءاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار" في الخليج، قائلا إن طهران لا تسعى للحرب لكنها ستعمل على تأمين أراضيها.

وأضاف السفير مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القوات الإيرانية استهدفت طائرة أمريكية مسيرة اليوم الخميس "عندما دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات اللاسلكية المتكررة".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تكذب بشأن إسقاط بلاده الطائرة المسيرة في المياه الدولية.

كتب ظريف على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "أمريكا تشن إرهابا اقتصاديا على إيران ونفذت عملا سريا ضدنا والآن تتعدى على أراضينا".

وأضاف، "لا نسعى للحرب لكننا سندافع بحماس عن مجالنا الجوي وأراضينا ومياهنا الإقليمية".

وتابع، "سنطرح هذا الاعتداء الجديد على الأمم المتحدة ونظهر أن الولايات المتحدة تكذب بشأن المياه الدولية".