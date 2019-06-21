البنتاغون يصدر صورة لمسار رحلة الطائرة المسيرة قبل أن تسقطها إيران

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة.

ويبدو أن نشر الولايات المتحدة للصورة محاولة لتعزيز روايتها بأن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي، بحسب رويترز.

More from the Pentagon on the $130 million drone Iran shot down last night:



DOD: "Attached is the ISR flight path and grid plot for the RQ-4A shot down by Iran in the Strait of Hormuz."



Apparent takeaway: The aircraft *was not* in Iranian airspace/territory when shot down. pic.twitter.com/bvIz6UNGWp — Ben Watson (@natsecwatson) June 20, 2019

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقالت طهران إن الطائرة كانت في مهمة تجسس وإنها أسقطت في المجال الجوي الإيراني.

وكان (البنتاغون) قال أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".