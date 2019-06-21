إيران تتهم أمريكا بتفجير ناقلتي النفط في بحر عمان

اتهمت إيران، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بتفجير ناقلتي النفط في بحر عمان.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن الولايات المتحدة تقف خلف تفجير ناقلتي النفط، مشيرا إلى أن الأميركيين يزعزعون الأمن في المنطقة.

وقال حاتمي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، إن "الأميركيين يزعزعون الأمن في المنطقة وهم من فجروا ناقلتي النفط في بحر عمان".

وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لخلق حالة خوف ورهاب من إيران".

وأضاف حاتمي: "السعوديون يدعمون أمريكا بشكل أعمى في جميع القضايا وحتى من دون مراعاة مصالحهم".

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، يوم الخميس 15 يونيو/حزيران، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 15 يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.