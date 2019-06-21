مبعوث أمريكا الخاص لشؤون إيران يلتقي مستشار الأمن الوطني السعودي

التقى مبعوث أمريكا الخاص بالشأن الإيراني، اليوم الجمعة، مع مستشار الأمن الوطني السعودي لبحث التهديد الإيراني.

وقال المبعوث الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز"، إن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط.

وذكر المبعوث الأمريكي ، بريان هوك، أن العقوبات المفروضة على إيران "أتاحت حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكي قد أعلنت، أمس الخميس، أن هوك "سيعقد اجتماعات ثنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والمملكة البحرينية. كما سيناقش العدوان الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان".

وأشارت إلى أن هوك سيتوجه بعد ذلك إلى أوروبا، حيث سيعقد اجتماعا في باريس مع نظرائه من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وسيكون موضوعه أيضا إيران.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بتنفيذ هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهو ممر حيوي لشحنات النفط، ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/ أيار من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلنت إيران بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 3.67 بالمئة، مهددة بالعودة لمرحلة ما قبل الاتفاق النووي حال لم تنفذ الدول الأوروبية تعهداتها.