موسوي ردا على هوك: إيران ترد الدبلوماسية بالدبلوماسية... وعلى الحرب بالدفاع

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تصريحات المبعوث الأمريكي لدى طهران، براين هوك، قائلا إن إيران ترد الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع.

طهران — سبوتنيك. وقال موسوي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "الشعب الإيراني يرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية والاحترام، وعلى الحرب بالدفاع القاطع".

وتساءل موسوي، مخاطبا هوك: "هل تعتبر سنوات الحرب والإرهاب الاقتصادي المفروض على الشعب الإيراني، وانتهاك المعاهدات والقرارات، كـدبلوماسية"؟

وذكر المبعوث الأمريكي، بريان هوك، في وقت سابق من اليوم، خلال لقائه مستشار الأمن الوطني السعودي، "أن العقوبات المفروضة على إيران أتاحت حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

​وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بتنفيذ هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهو ممر حيوي لشحنات النفط، ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.