ترامب يعلن سبب تراجعه عن قصف المنشآت الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه كان على استعداد لإصدار أمر، أمس الخميس، لضرب ثلاثة مواقع ايرانية لكنه تراجع عن ذلك لأن الضربات قد تؤدي إلى مقتل 150 شخصا.