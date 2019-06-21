رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلق على إلغاء ترامب ضرب إيران

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب للضربات العسكرية المزمعة على أهداف إيرانية، وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان سيصبح "مستفزا جدا".

وقالت بيلوسي للصحفيين "توجيه ضربة تخلف هذا القدر من الأضرار الجانبية سيكون أمرا مستفزا للغاية… أنا سعيدة لأن الرئيس لم يفعل ذلك" وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونغرس أولا قبل أي عمل عسكري ضد طهران.

وأضافت "نعتقد أن هناك العديد من الخيارات التي ربما تكون أكثر نفعا"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.