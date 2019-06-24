وزير الخزانة الأمريكي: عقوبات ترامب تطال ظريف وثمانية قادة كبار بالحرس الثوري

ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم الاثنين أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيجمد أصولا إيرانية بمليارات الدولارات.

وحسب "رويترز" قال الوزير إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري. وأضاف أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة.

وأفاد منوتشين بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي لكنه جاء ردا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.

وقال الوزير الأميركي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "هذه العقوبات ليست عقوبات رمزية، بل تخسرهم مئات المليارات، وهي تهدف إلى قطع التمويل، والأموال التي تذهب إلى الحرس الثوري وغيره من المنظمات".

وأضاف منوشين "الرئيس كلفني أيضا بوضع ظريف على قائمة العقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع".

Is there still a U.S. military option against Iran after this new round of sanctions?



Treasury Secretary Steven Mnuchin: "I obviously can't comment on that. I'm gonna leave that to the president." https://t.co/h0TwSpss9p pic.twitter.com/5ELUBlUkpk — CBS News (@CBSNews) June 24, 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران.

وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة. حسب "رويترز".

وقال الرئيس الأمريكي إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأضاف ترامب أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.

Treasury Secretary Steven Mnuchin says some of the sanctions were "in the works" before the US drone was shot down by Iran pic.twitter.com/FXT7krnlwD — CNN Politics (@CNNPolitics) June 24, 2019

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، التي أُعلنت يوم الاثنين، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".