سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع بولتون الوضع في فنزويلا وقضايا الحد من التسلح

اجتمع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي جون بولتون، في القدس وناقشا الاستقرار الاستراتيجي والوضع في فنزويلا وقضايا الحد من التسلح.

القدس — سبوتنيك . قال المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، للصحفيين عقب اجتماع في القدس استمر لساعة ونصف: "بحث باتروشيف وبولتون جوانب معينة من العلاقات الأمنية الروسية — الأمريكية، مع التركيز على قضايا الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح ".

وأشار إلى أنه "وبمبادرة من الجانب الأمريكي، تم النظر في الوضع في فنزويلا بالتفصيل، وتم تكرار الموقف الروسي الثابت حول الحاجة إلى الحوار بهدف التغلب على الأزمة السياسية الداخلية في (تلك) البلاد"، موضحا أن الأطراف تطرقت إلى عدد من قضايا الأمن الإقليمي أيضاً.

وكان الناطق باسم المكتب الصحافي لمجلس الأمن الروسي، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن سكرتير المجلس، نيكولاي باتروشيف، سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال المتحدث للصحفيين "من المزمع عقد اتصالات ثنائية واجتماعات متعدد الأطراف بصيغة روسية —أمريكية — إسرائيلية".

هذا وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن باتروشيف سيلتقي بمستشار الرئيس الأمريكي، جون بولتون، ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، في إسرائيل.