ترامب: أي هجوم من إيران على أي هدف أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن أي هجوم من إيران على أي هدف أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة.