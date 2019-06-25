الحكومة الإيرانية: فرض عقوبات على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية إهانة للشعب الإيراني

اعتبر الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، هو بمثابة إهانة للشعب الإيراني.

طهران — سبوتنيك. وقال ربيعي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء "فرض عقوبات على قائد الثورة هو إهانة للشعب الإيراني، وليس له أي أثر، وعزز وحدة الشعب".

Sanctioning #the_supreme_leader,who for the first time issued Fatwa against all forms of #WMD, is a direct attack to a nation. This action will increase the unity of Iranian people. — Alirabiei (@Alirabiei_ir) June 25, 2019

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، التوقيع على أمر تنفيذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل المرشد الأعلى للثورة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وأكدت أنها ستضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.