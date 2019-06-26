قائد بالحرس الثوري: أمريكا لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية

نقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة قوله إن الولايات المتحدة لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية.

ونسبت الوكالة إلى حاجي زادة القول "لا أمريكا ولا أي دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية"، بحسب رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أول أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران.

وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة. وقال إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مضيفا أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية الخميس الماضي. وتقول واشنطن إن الطائرة كانت في المجال الفضائي الدولي.