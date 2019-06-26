المفوضية الأوروبية: الاتحاد يعمل ما بوسعه لاستمرار معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا

قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يعمل ما بوسعه لاستمرار معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مايا كوتشيانتيتس، في إحاطة اليوم الأربعاء، إن "الاتحاد [الأوروبي] كان منخرطا دبلوماسيا للمحاولة على إبقاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا مستمرة".

وأشارت المتحدثة إلى أن "هذه معاهدة مهمة وهي عامل مهم لأمن أوروبا".

وأضاف:ت "الاتحاد [الأوروبي] يعمل ما بوسعه لضمان استمرار المعاهدة وأوضحنا موقفنا دائما وبشكل مكرر".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أكد في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على أعمال الناتو فيما يتعلق بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وستكبح النوايا العدوانية للحلف.

وأكد ريابكوف أن موسكو ستدرس القرارات التي ستتخذها الدول الأعضاء في الناتو في الأشهر المقبلة، مؤكدا استعداد بلاده لأي خيار، ومحملا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في الناتو مسؤولية المضاعفات المحتملة للوضع العسكري والسياسي.