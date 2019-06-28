ميركل تبحث مع ترامب ليبيا والوضع حول إيران وقضايا التجارة

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أنها بحثت مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة "العشرين الكبار" في أوساكا، ليبيا والوضع حول إيران وقضايا التجارة.

موسكو- سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للحكومة الألمانية عن ميركل قولها: "لقد أجريت لقاءا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي. وفي هذا الصدد، نوقشت قضايا التجارة ، لكن أولا وقبل كل شيء الوضع في ليبيا والوضع في منطقة الساحل، وبالطبع مسائل التعامل مع إيران، وكذلك كيفية المضي قدما في عملية التفاوض مع إيران، تحدثت بصورة نشطة لدعم هذا، ولكن هذا، بالطبع، لا يزال يُعد وضعا متوترا للغاية".

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إضافة إلى ذلك، أعربت المستشارة عن أملها في أن تحرز الولايات المتحدة والصين، تقدما في القضايا الخلافية من خلال المفاوضات على هامش قمة العشرين الكبار.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم أنه يتوقع أن اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي من المقرر أن يعقد غدا السبت، سيكون مثمرا وسيركز قادة البلدين على قضايا التجارة الخارجية.