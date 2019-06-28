إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق القدس

رام الله — سبوتنيك. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة العشرات من أهالي بلدة العيسوية التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية واشتبكت مع أهلها بالرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لاندلاع مواجهات دارت رحاها قرب مدخل البلدة.

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واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين أثناء المواجهات واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.

واستنفر أهالي العيسوية، اليوم الجمعة، حيث نظموا وقفة منددة بقتل الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، الشاب محمد سمير عبيد، 19 عاماً، خلال مواجهات وقعت في ساعات المساء.