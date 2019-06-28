3 دول أوروبية تعلن تفعيل آلية "إنستيكس" مع إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لديها آلية تجارة خاصة مع إيران، مشيرا إلى أنها أصبحت جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

صرح الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة: "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن (آلية إنستيكس) تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليا أولى معاملاتها"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار البيان إلى أن إيران أسست أيضا كيانا للتجارة مع أوروبا، مضيفا أن دولا أخرى في الاتحاد تنضم للآلية وهم عبارة عن مساهمين.

وصدر البيان بعد محادثات في فيينا بين إيران والدول، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وهذه الدول هي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت، العام السابق، من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.