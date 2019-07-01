وزير الخارجية الإيراني: طهران لن تخضع للضغوط وعلى واشنطن التعامل معنا باحترام

ظريف يؤكد أن إيران لا تقبل بالتنازل أمام الضغوط وستجبر العالم على أن لا يتكلم معها إلا بلغة الاحترام