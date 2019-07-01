قائد في الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا من قرار الحرب: أعيدوا حساباتكم

حذر قائد في الحرس الثوري الإيراني الأمركيين من اتخاذ قرار الحرب، داعيا إياهم لمراجعة حساباتهم جيدا فلا يمكن التراجع خلال تلك الحرب.

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة فارس عن قائد مقر عمليات خاتم الأنبياء في الحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد قوله، اليوم الاثنين "سترد القوات المسلحة الإيرانية بدون أي تردد وبكل قوة على أي اعتداء ترتكبه الولايات المتحدة ضد أي جزيرة إيرانية أو على الحدود البحرية أو الجوية أو البرية".

وأضاف رشيد "يجب على الأميركيين أن يعيدوا حساباتهم جيدا قبل أن يقرروا الحرب، حيث لا يمكن التراجع عنها"، متابعا "نحن نحذر بأن مدة الحرب وزمانها لن تكون بيد أي أحد".

وشدد رشيد "يجب أن يكون الأميركيون قد أخذوا درسا جيدا من أخطائهم بشن الحرب على أفغانستان والعراق والتي تسببوا خلالها بمقتل وجرح أكثر من 70 ألف شخص وصرف أكثر من 7 آلاف مليار دولار".

وتصاعدت التوترات بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محادثات مع النظام الإيراني "دون شروط مسبقة"، فيما استبعدت طهران ذلك، قائلة إن "على ترامب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها".

وزادت حدة التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية ووصلت إلى حد التصعيد العسكري، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.