سفير إيراني: دول في المنطقة حليفة لأمريكا لا تدعم اتهامنا بمهاجمة سفن بالخليج

قال مجيد تخت روانجي، سفير إيران في الأمم المتحدة، إن هناك عددا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا يدعمون الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لطهران على أنها تقف خلف الهجمات التي تعرض لها عدد من السفن في منطقة الخليج.

جاء ذلك في مقابلة للدبلوماسي الإيراني مع الزميل فريد زكريا لشبكة "سي.إن.إن" بالعربية حيث قال: "سبق ورفضنا مثل هذه المزاعم، في الحقيقة هذه المزاعم غير مدعومة من بعض الدول الإقليمية ومن بعض حلفاء أمريكا المقربين (في المنطقة) فكيف يمكنهم زعم أن ذلك صحيحا؟ قلنا سابقا إن هذا أمر لا تسعى إليه إيران فنحن لا نريد مشاكل وتوتر في المنطقة ولا نسعى وراء صراع، وعليه هذا ليس عملنا".

وعن الوضع الاقتصادي وقدرة إيران على تحمل العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، قال الدبلوماسي الإيراني "أعتقد أننا قادرون على ذلك، واجهنا أوضاعا صعبة خلال الحرب الإيرانية العراقية وفرض العراق حربا لـ8 سنوات على إيران، تمكنا من النجاة، ومتأكد أنه يمكننا ذلك الآن".

وتابع قائلا "نعم، العقوبات الاقتصادية تفرض ضغوطا على الشعب الإيراني هذه حقيقة، لكن هذا لا يعني أننا سنخضع للضغط، في الحقيقة الشعب الأمريكي ليسوا مؤيدين لوضع ضغوط على أمة أخرى… نعم هناك ضغط ولكننا سنتولى الأمر كما توليناه في الماضي".

يذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة استهدفت المرشد الإيراني نفسه والمؤسسات المرتبطة به والدوائر التي تعمل تحت إشرافه، بالإضافة إلى 8 من قادة الحرس الثوري.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، فوق مياه الخليج العربي، الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع عن توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، ولا يزال يقول بأنه مصر علي التفاوض مع النظام الإيراني شرط أن يتصرف كدولة طبيعية وأن يتوقف عن محاولة الوصول إلى الأسلحة النووية وانتشار الصواريخ ودعم الإرهاب.