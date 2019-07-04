رئيسة إستونيا توجه رسالة إلى ترامب: يمكنكم الاعتماد علينا

هنأت الرئيسة الإستونية كيرستي كاليولايد، نظيرها الأمريكي، دونالد ترامب بـ"يوم الاستقلال"، مؤكدة أن الولايات المتحدة يمكنها دائما الاعتماد على بلادها.

تالين — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للرئاسة الإستونية، اليوم الخميس 4 يوليو / تموز: "اسمحوا لي أن أنقل إليكم وللشعب الأمريكي أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت: "أعلم أن إستونيا يمكنها الاعتماد عليكم، وعلى إدارتك وعلى الشعب الأمريكي، واسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة يمكنها الاعتماد دائما على إستونيا".

وأشارت كاليولايد إلى أنها ستواصل شخصيا العمل للحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها، وكذلك تعزيز التعاون في المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، الذي ستعمل فيه إستونيا كعضو منتخب لأول مرة.

وتحتفل الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بالعيد الوطني الرئيسي، يوم الاستقلال، بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو / تموز من عام 1776، معلنة استقلالها عن بريطانيا العظمى. وعادة ما يرتبط بعيد الاستقلال المسيرات والألعاب النارية والكرنفالات والمعارض والحفلات الموسيقية وكذلك الخطب السياسية والاحتفالات وغيرها من المناسبات العامة والخاصة للاحتفال بتاريخ، وحكومة، وتقاليد الولايات المتحدة.