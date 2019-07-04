تركيا: منظومة "إس 400" ستستخدم في حالات الطوارئ فقط

وأضاف جاويش أوغلو: "تقرر تسليم منظومة "إس- 400" الروسية منتصف تموز/يوليو، وسيتم تحديد موعد التسليم من قبل المسؤولين الأتراك والروس المعنيين".
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، للتراجع عن شراء "إس-400" من روسيا.
وتلوّح واشنطن بوقف إمداد تركيا حليفتها في "الناتو" بمقاتلات "إف-35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية "إس-400"، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.
وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية.
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